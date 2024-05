Neve Shalom Wahat al-Salam è un villaggio in cui da anni convivono pacificamente famiglie ebree e palestinesi Un modello che però - per or - rimane un unicum

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il bilancio delle vittime in Palestina, dal 7 ottobre dopo l’attacco sferrato da Hamas, ha superato quota 35mila. I sette mesi di guerra devastante, hanno gettato la Striscia di Gaza in una situazione umanitaria catastrofica. Ma, mentre continuano gli attacchi aerei e il premier israeliano Benjamin Netanyahu assicura che finirà il lavoro iniziato, esiste un posto dove israeliani evivono in perfetta armonia. Il mondo si divide sul conflitto israelo-palestinese: in piazza i due schieramenti ...