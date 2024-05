Netanyahu non chiude alla soluzione esilio per i leader di Hamas

(Di lunedì 13 maggio 2024) Uno spiraglio di luce per la pace a Gaza. Il primo ministro israeliano, Benjamin, ha parlato a proposito della possibilità di mandare inlaship dinell'ambito di un accordo a tutto campo sugli ostaggi: “La guerra può finire domani, sedepone le armi, si arrende e restituisce gli ostaggi. L'idea dell'esiste, possiamo sempre discuterne, ma la cosa più importante secondo me è la resa. Se si disarmano, la guerra finirà”. “O noi o loro, i mostri di- ha proseguito il numero uno del governo dello Stato ebraico durante la cerimonia per lo Yom HaZikaron, la Giornata dedicatamemoria dei caduti, che si è svolta al cimitero militare su Monte Herzl a Gerusalemme -. C'è la necessità di restare uniti ...

