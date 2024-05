Nelle università le accampate studentesche per la Palestina Vertice Bernini-Piantedosi | Attenzione agli infiltrati Istituzioni devono garantire libertà nella sicurezza

Il dibattito. Ebrei e musulmani insieme: No a parole d'odio in Università - - - > La tende dei collettivi studenteschi all'Università di Bologna - Fotogramma . "Noi ci accampiamo, voi non accampate scuse". Lo slogan a effetto scelto dai collettivi dell'Università di Bologna spiega molto bene l'ultima mobilitazione pro - ...

I violenti scontri tra i manifestanti pro Palestina e pro Israele all'Università della California di Los Angeles - ...tra martedì e mercoledì nel campus dell'Università della California di Los Angeles (UCLA), negli Stati Uniti, ci sono stati scontri molto violenti tra decine persone che da giorni sono accampate all'...