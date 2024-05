Negli ultimi 30 anni le vittime causate dal caldo sono aumentate dell’11% in Europa meridionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Setrent’inil numero dei giorni diestremo è aumentato del 41% e le morti legate alle alte temperature del 9%, nei Paesi dell’il dato sui decessi sale all’11% in più, considerando il periodo che va dal 1990 al 2022. L’autorevole rivista scientifica The Lancet Public Health pubblica The Lancet on Health and Climate Change (seconda parte del Lancet Countdown in Europe) nel quale vengono analizzati 42 indicatori in cinque ambiti che evidenziano gli impatti negativi del cambiamento climatico sulla salute umana, il ritardo nell’azione climatica dei paesi europei e le opportunità mancate. Nel 2021, l’insicurezza alimentare, moderata o grave, ha colpito quasi 60 milioni di persone in, ma per 11,9 ...