NBA Playoffs 2024 | tutte le partite e i risultati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) I, aggiornati ogni giorno, diledeidi NBA: sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso anello. Nella Eastern i Boston Celtics e i New York Knicks sono state le due migliori squadre della Regular Season, trovandosi così ai due lati opposti del tabellone. Stesso discorso a Ovest per i campioni in carica dei Denver Nuggets, secondi, e i rampanti Oklahoma City Thunder primi. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. NBA: IL TABELLONE NBA: IL CALENDARIO DEI PLAYOFF NBASECONDO TURNO EASTERN CONFERENCE (1) Boston Celtics vs. (4) ...