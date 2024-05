NASpI anticipata | in quali casi può essere richiesta?

Leggi tutta la notizia su puglia24news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Larappresenta un’opportunità importante per chi ha perso il lavoro, ma non tutti possono accedere a questa domanda. Infatti, sussistono nelle specifiche modalità per riuscire a richiedere l’importo dovuto della disoccupazione in anticipo. Tra i diversiche danno accesso a questa domanda, lapuòanche nel caso in L'articolo proviene da Puglia24news.