Narcotrafficante ricercato in tutta Europa scovato nel X municipio | arrestato

(Di lunedì 13 maggio 2024)inper traffico internazionali di droga è stato individuato nel territorio del Xa Roma dalla Polizia. Un’altra ricercata – ma per altri reati – è stata invece stanata a Ladispoli. Tutti i dettagli. Polizia di stato – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Erano ricercati ine avevano trovato ‘riparo’ a Roma e provincia. La Polizia di Stato in queste ore ha eseguito due mandati di arresto nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate in un caso di furto aggravato e nell’altro, ben più grave, di produzione e traffico internazionale di stupefacenti. Entrambi i soggetti sono finiti così in manette.internazionale per droganel XNel primo caso sono ...

Nel Vecchio continente un bimbo su 13, tra i 5 e i 14 anni, perde la vita perché travolto da un’automobile. In Italia oggi 90 appuntamenti dell’iniziativa Streets for kids che tocca 14 località da Nord a Sud

dieci anni sono volati come il colpo di un cannone. Il Donbass forse rappresenta meglio il peccato originale di un’Europa che non ha voluto ascoltare e capire che quel manipolo di uomini e donne disorganizzati con in braccio il kalashnikov, erano ...

Roma e Lazio, la corsa Champions dipende dall'Atalanta (e il sesto posto può non bastare più): ecco tutte le combinazioni - Roma e Lazio, la corsa Champions dipende dall'Atalanta (e il sesto posto può non bastare più): ecco tutte le combinazioni - La classifica di Serie A è ormai pressocché deciso con poche situazioni che sono ancora da definire. Una di queste è la corsa alla Champions League con Roma e Lazio che sono ...

Arti marziali. Elena Roversi, il coraggio e la grinta: argento in Europa e una laurea appena presa - Arti marziali. Elena Roversi, il coraggio e la grinta: argento in europa e una laurea appena presa - Elena Roversi si è laureata ieri a Zara (Croazia), vice campionessa europea, perdendo per un solo decimo, la medaglia d'oro. Tanta la ...

Ok finale dei Paesi Ue alla riforma mirata della Pac - Ok finale dei Paesi Ue alla riforma mirata della Pac - (ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - Meno controlli a carico degli agricoltori, deroghe agli obblighi ambientali per accedere ai fondi Ue e procedure riviste per la modifica dei piani strategici nazionali. I ...