Napolitano-Jarry oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Stefanose la vedrà contro Nicolasnel terzo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il biellese, entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card, ha prevalso nei confronti di due lucky loser: lo statunitense J. J. Wolf ed il cinese Juncheng Shang. Il gigante cileno, invece, dopo aver usufruito di un bye all’esordio in qualità di ventunesima testa di serie, ha posto fine alla corsa del sanremese Matteo Arnaldi. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera conche, nonostante le più di cento posizioni in classifica di differenza con il suo avversario, partirà sfavorito ma assolutamente non battuto secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è il ...