Napoli | Uomo danneggia ristoranti e veicoli e appicca degli incendi in centro Fermato dai Carabinieri

Torre del Greco : dal primo maggio 2024, si eseguirà con la soppressione della Stazione Carabinieri Centro . Si unificherà in un unica Stazione Torre del Greco : A decorrere dal 1 maggio 2024, in ottemperanza ai decreti sottoscritti dai Ministri ...

Colpo non riuscito a Mascalucia , dove il potenziamento dei servizi in campo, finalizzati al contrasto all’illegalità diffusa e quindi, all’aumento della sicurezza reale e percepita, ha permesso ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gravina di ...

Perugia, dodicenne difende i bimbi da una bulla e finisce in ospedale: paura in un parco - Perugia, dodicenne difende i bimbi da una bulla e finisce in ospedale: paura in un parco - Nella notte di sabato, infatti, si è reso necessario un intervento con una certa urgenza da parte dei carabinieri in centro storico dove era stata segnalata una violenta rissa tra due gruppi di ...

Roma, «Aiuto mamma, mi hanno sparato». Il pianto del boss ferito a Tor Bella Monaca - Roma, «Aiuto mamma, mi hanno sparato». Il pianto del boss ferito a Tor Bella Monaca - Cinque i colpi esplosi in sua direzione, uno lo ha centrato al gluteo arrivando fino a un rene ... omicidio dell’albanese Selvadi Shelaj a Torvaianica. Ma nella lente dei carabinieri ci sono anche gli ...

Ladri di rame ancora in azione, rubati 400 metri di cavi: intero quartiere al buio - Ladri di rame ancora in azione, rubati 400 metri di cavi: intero quartiere al buio - Ladri di rame ancora una volta in azione a Caltabellotta. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare ben 400 metri di cave di rame in contrada Taja, alla periferia del piccolo centro dell’agrigentino.