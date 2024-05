Napoli - troppe risse e violenza tra minorenni | associazioni di mamme incontrano prefetto e forze dell’ordine

Tempo di lettura: 2 minuti Genitori, nonni e ragazzi in piazza contro l’ennesima ondata di violenza giovanile . Presenti tanti politici e rappresentanti istituzionali, ma vengono – sia pur con garbo – messi all’angolo . Va in scena così l’ennesima ...

Venerdì, alle ore 12, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Napoli , Michele di Bari, presiederà il Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica. La...

Non solo una rapina, ma un pestaggio efferato per riuscire a strappare il bottino alla vittima, un tabaccaio titolare di un’attività nel centro di Milano. L’obiettivo era un orologio Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro. Per ...