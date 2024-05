Napoli - si FERMA ancora Osimhen | le condizioni dell’attaccante PREOCCUPANO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lefisiche di Victor, attaccante del, in vista della prossima sfida di Serie A. Tutti i dettagli in merito Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con l’annuncio dell’infortunio di Victor. REPORT – «Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma

L'EX - Montefusco: "Napoli, bisogna capire come ripartire e come cambierà la rosa" - L'EX - Montefusco: "napoli, bisogna capire come ripartire e come cambierà la rosa" - Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: "Vista la pena che sta facendo il napoli bisogna pensare al domani e non più al passato. Se a ...

Napoli, maledizione senza fine: ennesima tegola per gli azzurri - napoli, maledizione senza fine: ennesima tegola per gli azzurri - Prosegue la stagione horror del napoli, ulteriori problemi per i partenopei in vista delle ultime due sfide in campionato ...