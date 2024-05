Napoli - non vuole aspettare | afferra l’infermiera per i capelli e la trascina per diversi metri

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ancora un’aggressione al personale sanitario in Campania. Una infermiera di triage dell’Ospedale del Mare diè statata per iperda una paziente in attesa. A denunciarlo il gruppo Fb ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ che raccoglie le segnalazioni relative alle violenze ai danni di sanitari., nonL'articolo Teleclubitalia.

Violentissima Lite in aereo a Napoli , all'aeroporto di Capodichino, con protagoniste due donne . In un VIDEO diffuso sui social si vede una di queste tenere per i capelli l'altra, e poi strapparle via una ciocca. Il motivo dell'alterco potrebbero ...

Una Rissa è scoppiata a bordo di un aereo all’aeroporto di Capodichino, a Napoli, poco prima della partenza per Ibiza. Protagoniste due donne , ma non è chiaro il motivo del litigio. Un passeggero ha ripreso la scena e il VIDEO , diffuso sui social, ...

Ospedale del Mare: infermiera trascinata per i capelli da una paziente - Ospedale del Mare: infermiera trascinata per i capelli da una paziente - La professionista è stata trascinata per i capelli per diversi metri, il motivo è sempre lo stesso: l’impazienza. La donna è stata refertata stesso dal pronto soccorso ricevendo una prognosi di cinque ...

Napoli, infermiera trascinata per i capelli per diversi metri - napoli, infermiera trascinata per i capelli per diversi metri - napoli – Una infermiera di triage dell’Ospedale del Mare ... L’infermiera è stata trascinata per i capelli per diversi metri, il motivo è sempre lo stesso; l’impazienza. L’infermiera trascinata per i ...

Napoli - Infermiera trascinata per i capelli in ospedale - napoli - Infermiera trascinata per i capelli in ospedale - Una infermiera di triage dell'Ospedale del Mare di napoli è stata aggredita da una paziente in attesa di visita. Lo denuncia il gruppo Fb 'Nessuno tocchi Ippocrate' che raccoglie le segnalazioni relat ...