Napoli - lancia bottiglie di vetro contro casa del fidanzato | arrestata dopo arrivo della Polizia

(Di lunedì 13 maggio 2024)dil’abitazione del. Una 51enne è finita in manettel’interventodi Stato in via Carbonara adidelinterventoNella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio dillo L'articolo Teleclubitalia.

In seguito alla 30esima giornata di Serie A e al match del Napoli contro l’Atalanta, il Giudice Sportivo ha deciso: Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un ...

Gérard Bertrand presenta i suoi vini in Italia per i 100 anni della biodinamica - Gérard Bertrand presenta i suoi vini in Italia per i 100 anni della biodinamica - Gérard Bertrand, per la prima volta approda in Italia con i suoi vini. E sceglie napoli per una mastarclass dedicata (non solo) agli addetti ai lavori per raccontare la sua attività — concentrata nell ...

Napoli, intervista Giovanni Simeone: «Ho voluto l'azzurro. Il più forte è stato Kim» - napoli, intervista Giovanni Simeone: «Ho voluto l'azzurro. Il più forte è stato Kim» - «Sul mercato sono successe tante cose, ma io ho sempre voluto venire qui. Il giorno in cui mi hanno dato la maglia per andare in ritiro è stato molto emozionante. Mi sono sentito ...

E' accaduta nella zona di Porta Capuana: arrestata donna di 51 anni origanaria di Capo Verde - E' accaduta nella zona di Porta Capuana: arrestata donna di 51 anni origanaria di Capo Verde - Un uomo di 66 e' deceduto ieri sera in un appartamento di napoli, in via Calata Capodichino, verosimilmente per cause naturali. A chiamare i ...