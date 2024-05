Napoli - Kvara…E per l’attacco spunta un nuovo nome…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ile Khvica Kvaratskhelia: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Ilnon vuole perdere Kvara, che tanto piace al Psg per la sostituzione di Mbappé. Se proprio dovesse accadere di non riuscire a trattenerlo, beh, sarebbe soltanto al cospetto di un’offerta talmente indecente da scioccare il presidente”. La valutazione del“Un anno fa, questo genio georgiano poco più che ventenne, non aveva prezzo. Era impossibile stabilirlo. E oggi nonostante una stagione piena di bassi a soffrire insieme con la squadra e molto da solo i contraccolpi della caduta libera degli ex campioni d’Italia – forse più di chiunque altro -, il club lo valuta almeno 130 milioni”. Il prossimo attaccante delTra i nomi che circolano su uno dei prossimi attaccanti del ...