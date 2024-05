Napoli - infortunio per Osimhen | le ultime sulle condizioni dell’attaccante

(Di lunedì 13 maggio 2024) La stagione delè sempre più deludente e l’ennesimo passo falso è arrivato nella sfida casalinga contro il Bologna. Le brutte notizie arrivano anche dall’infermeria: nel corso dell’ultimo allenamento si sono fermati anche Mazzocchi e. Quest’ultimo ha accusato un affaticamento muscolare e le suesaranno valutate in vista del match in programma venerdì sera contro la Fiorentina. “La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina e lavoro tecnico-tattico sul campo. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo.ha svolto lavoro di recupero ...

