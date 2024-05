Napoli - ex Whirlpool | nel 2025 riprenderanno a lavorare 120 persone

(Di lunedì 13 maggio 2024) «Oggi Italian Green Factory annuncia l'acquisizione di un ulteriore immobile ache sarà utilizzato per accelerare l'entrata in produzione della componentistica...

“Tra tre mesi contiamo di dare corso all’appalto di costruzione della prima fabbrica green della città di Napoli , la prima 5.0. In questo stabilimento produrremo componentistica per gli impianti fotovoltaici, nello specifico trasformatori e cabine ...

«La nostra fabbrica era stata buttata via: oggi dimostriamo a tutta la città che si può sempre continuare a credere». Vincenzo Accurso, uno dei 294 operai ex Whirlpool di...

“Esprimo soddisfazione per l’incontro di oggi con le organizzazioni sindacali in cui il nostro management ha presentato il piano industriale per il sito di via Argine e l’eventuale piano industriale che coinvolga un ulteriore sito industriale ...

