Napoli - affaticamento muscolare per Osimhen

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilsi allena a Castel Volturno in vista dell’anticipo di venerdì sera al Franchi contro la Fiorentina. La squadra, agli ordini di Calzona al Konami Center, ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito tecnico; successivamente, chi è sceso in campo dal 1? contro il Bologna ha svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1, gli altri azzurri hanno svolto una partitina e lavoro tecnico-tattico sul campo 2. Per Mazzocchi e Zielinski soltanto lavoro personalizzato in campo, mentreha svolto lavoro di recupero per un, Mario Rui inoltre ha lavorato con un programma personalizzato in palestra. infine Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia. SportFace.