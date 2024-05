Moustapha Cissé ha fatto bella la Dea Ora c’è il Catania

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un altro obiettivo raggiunto per l’Atalanta u23 approdata alla fase nazionale dei playoff di serie C dopo aver superato i due turni di playoff del raggruppamento ’’ovest-est’’. Ora i nerazzurri nel primo turno dei playoff nazionali affronteranno il, testa di serie grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C: la gara di andata si disputerà al comunale di Caravaggio domani, mentre il ritorno sabato 18 allo stadio “Angelo Massimino”, storico impianto degli etnei. Baby Dea che in una settimana, sfruttando ilre campo, ha superato a Caravaggio martedì il Trento, battuto per 1-0, e sabato il Legnago, pareggiando per 1-1, avendo il vantaggio di poter giocare con due risultati su tre grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato con il quinto posto. Entrambi i gol nerazzurri sono stati segnati dal 21enne bomber ...