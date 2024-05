MotoGP - promossi e bocciati GP Francia 2024 | Bagnaia incassa un doppio gancio destro dagli spagnoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) IJORGE MARTIN (Ducati Pramac): vittoria nella Sprint Race, e bis immediato nella gara domenicale. La migliore risposta dopo la caduta di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo vola in pista e in classifica generale con 38 punti di vantaggio su Francesco. Quest’anno sembra davvero settato verso il titolo. Sarà dura fermarlo se continua così… MARC MARQUEZ (Ducati Gresini): lo spagnolo continua a inanellare podi. Dopo il secondo posto di Jerez de la Frontera, centra la piazza d’onore anche a Le Mans, con un sorpasso decisissimo su Peccoproprio nel corso dell’ultimo giro. Terzo in classifica generale a 2 sole lunghezze dal campione del mondo. Un inizio decisamente incoraggiante per un pilota che, già lo sappiamo, farà di tutto fino a fine campionato per vincere il titolo. ENEA BASTIANINI (Ducati Factory): chiude la ...