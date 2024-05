MotoGP - Jorge Martin e Francesco Bagnaia padroni del proprio destino Resta solo Marquez a fare da terzo incomodo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) La sensazione ricavata dal Gran Premio di Francia è che, anche in questo 2024, la lotta per il titolo dipossa alfine restringersi a. È obbligatorio muoversi con i piedi di piombo, sia perché siamo solamente a un quarto di stagione, sia perché i valori non sono mai cristallizzati. Si ragiona in maniera empirica, sulle impressioni destate sinora. Pecco eator hanno qualcosa più degli altri in termini di performance. D’altronde, chi possono essere gli altri pretendenti alla corona iridata? L’eventuale candidatura di Marco Bezzecchi,nel 2023, non è mai sorta. Le difficoltà del riminese permangono, perché se c’è la pzione, manca la consistenza; e viceversa. Il suo ...