Motivi paisley - stampe floreal - grafiche astratte Il kimono leggero è il nuovo re dell' estate!

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo un lungo periodo relegato al ruolo di capo leisure-wear, ilda donna in seta o in altri materiali iper leggeri, rinasce come fedele passepartout’armadio estivo. Quando indossarlo? Nelle celebrazioni importanti, in spiaggia e ovviamente anche con i jeans. Nelle fantasie geometriche oi moderne, rigorosamente sgargianti e divertenti. Come abbinare il? Cinque look estivi dal fascino orientale ...

Destinazione Giappone: con il kimono leggero per i look dell’estate - Destinazione Giappone: con il kimono leggero per i look dell’estate - La maison Etro lo rilancia con la tradizionale stampa paisley in bianco e nero su base indaco, gli orli sono definiti da una greca verde con motivo grafico. Il capo senza tempo e un po’ fiabesco, ...

Kimono Fashion Show, sfilata di kimono nel dojo giapponese - kimono Fashion Show, sfilata di kimono nel dojo giapponese - Domenica 12 maggio, alle ore 18, Takemusu Dojo in zona Portuense ospiterà una sfilata di preziosi kimono antichi in collaborazione con Gloria Gobbi. Lo show mixerà kimono degli anni 20 e degli anni 30 ...

Ok il Concertone, ma vogliamo ricordare che sono passati 50 anni da Kimono My House degli Sparks - Ok il Concertone, ma vogliamo ricordare che sono passati 50 anni da kimono My House degli Sparks - Sono passati esattamente 50 anni dall’uscita di kimono My House, album che vide gli Sparks abbandonare la natia California per cercare di sfondare in Inghilterra, un’idea alt di rock che porta a quell ...