Mosca è pronta | Lavrov alza la voce sull' Ucraina La minaccia all' Occidente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le autorità ucraine hanno riconosciuto che le forze armate russe hanno ottenuto ''successi tattici'' nella loro offensiva a Kharkiv, nell'nordorientale, in corso dal 10 maggio. "Il nemico sta ottenendo in questo momento successi tattici'', ha riferito lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino sui social media. Dopo la conquista di diversi insediamenti nell'oblast di Kharkiv, gli scontri sono ora in corso attorno al villaggio di Vovchansk, che dista solo cinque chilometri dal confine con la Russia. La Russia non ha alcuna intenzione di arretrare. Se i Paesi occidentali vogliono risolvere la crisisul campo di battaglia, allora. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergeidurante le consultazioni del Consiglio della Federazionea sua ...