Montevergine - il Papa ai monaci | Non conformatevi a mentalità e stili del mondo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Fatevi dono per Dio, per essere dono di Dio”.Francesco è partito da una frase di Sant’Agostino, per rivolgersi alla comunità monastica dell’Abbazia di, ricevuta in udienza in occasione del Giubileo per il nono centenario di fondazione, avvenuta nel 1124 ad opera di San Guglielmo da Vercelli. “Farsi dono per Dio è il senso della vocazione monastica, che mette alla radice di ogni azione l’‘opus Dei’, e cioè la preghiera, a cui San Benedetto raccomanda di non anteporre nulla”, ha spiegato Francesco: “Il Santuario della Madonna di, posto in alto, come una vedetta, è visibile da tutta l’Irpinia, e i fedeli vi accorrono, spesso a piedi, per trovarvi consolazione e speranza, per ricevere durante il pellegrinaggio nuova forza, come ancora oggi ricordano molti canti tradizionali, ...