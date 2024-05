Momento di relax ma anche di benessere - il massaggio al cuoio capelluto rinforza la chioma donandole nuova vitalità

(Di lunedì 13 maggio 2024) Rilassante mafortificante, adatto per ogni tipo di capello ma da eseguire secondo precise istruzioni a seconda della, ilalè un’antica pratica di origine ayurvedica che può essere svoltoin autonomia. Gli indispensabili? Un olio specifico e mani che massaggiano nella maniera corretta.drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite ...

Il Massaggio cardiaco si usa in situazioni di incoscienza, per guadagnare tempo bisogna fare 100 massaggi cardiaci, aspettare 2 secondi, continuare. Prima bisogna mettere attaccate le 2 dita più lunghe della mano (indice e medio) partendo dal ...

Zen Shiatsu: il trattamento per evadere dal quotidiano (restando in città) - Zen Shiatsu: il trattamento per evadere dal quotidiano (restando in città) - Per tutte quelle volte che avete voglia (e necessità) di evadere per dedicarvi a voi e curare corpo, mente e spirito, una pratica da provare ...