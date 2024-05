Molinella vince ancora e sogna Cvd - una scivolata pericolosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Seconda prova consecutiva di grande orgoglio per i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che nell’attesissima gara-quattro dei playout di B impatta la serie con la Virtus Padova (2-2) e mercoledì alle 20,30 tornerà al PalaBerta di Montegrotto Terme per la ‘bella’ che sancirà chi si salverà e chi dovrà giocarsi il tutto per tutto contro Vicenza (0-3 contro Bisceglie). Per gli ozzanesi prova a bassi giri di motore, con i soli Martini e Abega in doppia cifra e con una gara sostanzialmente dominata a rimbalzo. In serie C in campo solo le squadre impegnate nella corsa playout. Nel gironcino P1 perde terreno Ozzano, che si fa sorprendere a domicilio da Novellara e scivola al terzo posto in compagnia di Lugo. Nel P2 vittoria a bassissimo punteggio per, che piega il fanalino Correggio e si porta in vetta solitaria anticipando così la salvezza matematica: alle ...