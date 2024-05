Mobilità docenti 2024 - ecco le cattedre disponibili e i posti accantonati per provincia prima dei movimenti Aggiornato

La pubblicazione degli esiti delle domande di Mobilità del personale docente a.s. 2024 -25 è atteso il 17 maggio. Gli Uffici scolastici provincia li stanno pubblicando i posti disponibili prima dei movimenti. L'articolo Mobilità docenti 2024 , ecco ...

La pubblicazione degli esiti delle domande di Mobilità del personale docente a.s. 2024 -25 è atteso il 17 maggio. Gli Uffici scolastici provincia li stanno pubblicando i posti disponibili prima dei movimenti. L'articolo Mobilità docenti 2024 , ecco ...

Il docente assunto da GPS sostegno a.s. 2023/24 è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, per cui non potrà accettare nemmeno supplenze. L'articolo Docenti assunti GPS 2023/24, mobilità e supplenze dopo tre anni di ...