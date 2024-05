Mo | Gaza - ‘35 091 palestinesi uccisi da inizio guerra’

“Israele e i palestinesi in poche parole” , la presentazione del libro di Marco Travaglio al Salone del Libro di Torino è stata un occasione per ripercorrere la storia di Israele e dei palestinesi condensando gli elementi essenziali in un’ora. ...

Proteste pro Gaza alla Sapienza, Polimeni invitata al "contro-Senato". Rischio di nuove tensioni - Gli studenti, inoltre, dopo la vandalizzazione della targa in memoria di Sufian Tayeh, rettore dell'Università islamica di gaza, che è stata presa a martellate e coperta con un cartello in difesa di ...

Studenti pro Palestina, nuove occupazioni a Torino. Chiesto lo stop alla complicità con il "genocidio condotto da Israele" - Altre mobilitazioni studentesche a sostegno della Palestina si sommano a quelle già in corso da giorni. Stamane alcune decine di studenti hanno installato delle tende nel cortile del Politecnico di To ...

Israele-Palestina: la speranza sono quelle 160 Ong e i "Combattenti per la pace" dei due campi - In Medio Oriente una pace giusta, vera, duratura, o cresce dal basso o non sarà. O coinvolge le società civili dei due campi, o non sarà.