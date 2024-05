Minilazza | Lazza annuncia così l’arrivo del primo figlio con la compagna Greta Orsingher

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 13 maggio 2024), all’anagrafe Jacoporini, sta per diventare papà. Adrlo su Instagram è lo stesso rapper di Cenere, che ha pubblicato un carousel di immagini proprio per il giorno della festa della mamma., assieme alla, accoglieranno presto un bebè, che il cantante chiama “”. Il post ha raccolto oltre 700 mila like, e i commenti, fra gli altri, anche delle colleghe Syria, Giorgia, Malika Ayane e Orietta Berti., modella e influencer ex corteggiatrice di Uomini & Donne, ha iniziato la sua relazione conagli inizi del 2024, dopo che lui ha chiuso la lunga storia con la modella Debora Oggioni; la prima foto di coppia ...