Milano | Pifferi condannata all’ergastolo per omicidio figlia 2

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – La corte, la camera di consiglio è durata circa due ore e mezza, ha stabilito una provvisionale di 50 mila euro per la madre dell’imputata e 20mila per la sorella, entrambe parte civile nel processo. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni. Alla lettura del dispositivo l’imputata, in prima fila, è rimasta immobile mentre il pm De Tommasi non ha nascosto la soddisfazione per una “sentenza giusta che riporta al centro del processo la vittima”. Nella sua lunga requisitoria il pubblico ministero aveva ripercorso la “tragica morte della piccola Diana”, abbandonata per sei giorni in casa, “senza nessuno, senza nessun tipo di assistenza e cura, senza un?alimentazione adeguata, senza cibo, acqua o latte che possa assicurarle la sopravvivenza”. Un'”eternità” per una bimba di un anno e mezzo che ha “patito sofferenze atroci, terribili, che si è spenta ...