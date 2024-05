Milano - La Russa | Poliziotto ferito spera di tornare presto in servizio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il Presidente del Senato, Ignazio La, ha fatto visita questa mattina al Niguarda a Christian Di Martino, il vice ispettore dell'Ufficio Prevenzione della Questura diaccoltellato alla stazione di Lambrate durante l'arresto di un uomo intento a scagliare sassi contro alcuni treni. Ieri il, dopo il secondo intervento chirurgico si è risvegliato. “Il ragazzo sta molto meglio, è in condizione di ripresa anche se è stato veramente in bilico tra la vita e la morte, e devo dire che è rimasto dalla parte della vita grazie alla capacità della struttura del Niguarda, a partire dall'ambulanza che è arrivata in sette minuti, all'avvio dell'operazione, dopo solo 40 minuti, dopo che era stato già trattato sul posto. Sono stati di una bravura incredibile perché mi hanno fatto capire la difficoltà che hanno avuto di tenerlo in ...