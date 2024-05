Milano - giovane turista in preda alle convulsioni salvata dai carabinieri

(Di lunedì 13 maggio 2024)– Intervento salvavita di duea Porta Venezia. Ore 11.15 di domenica, siamo in corso Buenos Aires angolo viale Tunisia. Due militari di una pattuglia del Radiomobile notano un capannello di persone attorno a una ragazza a terra sul marciapiedi. Lasvizzera, che poi si scoprirà avere 17 anni, è ina una crisi convulsiva, perde sangue dalla bocca ed è in blocco respiratorio. Le manovre I due militari si fermano immediatamente per capire cosa stia succedendo e si accorgono che la ragazza rischia di soffocare ingoiando la lingua che si sta tagliando a morsi; con loro c'è anche un medico di 72 anni che passava di lì proprio in quel momento. I militari iniziano le manovre salvavita: mettono la diciassettenne in posizione supina, le iperestendono il capo e riescono ...

