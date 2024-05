Milano | difesa Pifferi - ' ha solo abbandonata la figli - famiglia corresponsabile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 mag. (Adnkronos) - "Non c'è stata volontarietà: se avesse voluto ucciderla l'avrebbe fatta sparire". Lo sostiene Alessia Pontenani, avvocato che difende Alessiaaccusata dell'omicidio aggravato dellaa Diana di soli 18 mesi, morta di stenti. "Quel maledetto 14 luglio (del 2022, ndr), lei parte con un piccolo trolley, non con due valigie enorme" e lascia sola la bambina per raggiungere il suo compagno in provincia di Bergamo. "La lascia da mangiare e da bere, la lascia nel suo lettino senza lenzuola, lascia le finestre aperte; poi non sappiamo cosa sia successo, se i piani di questa ragazza madre sono andati in frantumi" aggiunge nel suo intervento in aula a. Una donna la cui "incuria" e "incapacità di accudire" la bimba viene più volte ricordata dal difensore che invoca l'infermità per ...