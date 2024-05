Milano - bimba aggredita da un pitbull mentre gioca con la gemellina | è in gravi condizioni

Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano , la bambina di 2 anni e mezzo è stata stabilizzata dai sanitari e ora è fuori pericolo. E' stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a ...

