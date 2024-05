Milan - Olivier Giroud saluta Il centravanti che ha sfatato la maledizione del 9 va negli Usa

(Di lunedì 13 maggio 2024)o, 13 maggio 2024 - “Sono qui per dirvi che giocherò le mie ultime due partite al, la mia carrierà continuerà, ma in Mls (con il Los Angeles FC fino al 2025)”.annuncia ufficialmente l'addio ai rossoneri, con un’intervista aTV: “Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto in questi tre anni, è il momento più giusto. Sono emozionato: la mia storia con ilfinisce, ma ilrimarrà sempre nel mio cuore”. Quella doppietta nel derby Il francese, 37 anni, lascia un marchio indelebile. In stagione 14 gol in campionato (16 totali), nell'anno dello scudetto 11 (più 3 in Coppa Italia), 18 l'anno scorso (5 in Champions). Una media reti più alta rispetto a quella del quadriennio col Chelsea. Nel cuore dei tifosi la ...

Calciomercato Milan , con la stagione che sta per terminare il club si prepara a salutare Olivier Giroud : sostituirlo non sarà semplice… La stagione del Milan sta entrando nelle battute finali e mancano, infatti, solamente quattro giornate al ...

Milan , nonostante una prestazione non al top Olivier Giroud è riuscito a timbrare il cartellino: i tifosi non sono pronti al suo addio… Tre partite, le ultime di Olivier Giroud con la maglia del Milan . Sì, perché a fine stagione l’attaccante ...

Milan, Giroud ai saluti: «Orgoglioso per tutto quello che ho fatto qui. Continuerò, ma in Mls» - milan, Giroud ai saluti: «Orgoglioso per tutto quello che ho fatto qui. Continuerò, ma in Mls» - Il momento dei saluti è ufficialmente arrivato: olivier Giroud saluta il milan. L'attaccante francese ha annunciato il suo addio ai canali della società in un messaggio per ...

Roma, auguri Lukaku: oggi sono 31 - Roma, auguri Lukaku: oggi sono 31 - Visualizzazioni: 122 Roma, a fine stagione è quasi certo che partirà, ma ora è uno dei grandi nomi giallorossi: stiamo parlando di Romelu Lukaku, che oggi spegne 31 candeline. Dal suo arrivo alla Roma ...

Milan, Giroud annuncia l'addio e ringrazia un ex - milan, Giroud annuncia l'addio e ringrazia un ex - Il milan e olivier Giroud si lasciano dopo tre intense stagioni. In un`intervista a milanTV, il numero 9 francese ha annunciato la sua decisione: `Giocherò le.