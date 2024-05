Milan - Giroud ANNUNCIA l’addio | Orgoglioso di quanto fatt - ma ho un RIMPIANTO…

Il Milan e Olivier Giroud si dicono addio dopo 3 stagioni, condite dal ritorno alla vittoria dello Scudetto nel 2022 per i rossoneri. In un`intervista...

Milan o, 13 mag. - (Adnkronos) - "Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan . Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan , in questi tre anni. È il momento ...

