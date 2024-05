Milan - ecco quando avverrà il vertice con Pioli Su Conceicao e Conte …

Una cinquina per uscire d alla crisi. E per provare, in casa Milan (da ieri aritmeticamente secondo), a guardare tutto da un’altra prospettiva. Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e coppa, la crisi da sei partite senza successi: tre ...

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' dei rossoneri. Ecco la sua opinione su tanti temi

Panchina Milan, avanza Conte: incontro in agenda con l’ex ct della Nazionale - Panchina milan, avanza Conte: incontro in agenda con l’ex ct della Nazionale - Il milan si è inserito prepotentemente nella corsa ad Antonio Conte. Secondo Il Mattino il Club rossonero incontrerà a ore gli agenti del tecnico. Secondo posto ormai conquistato, la matematica regala ...

Milan, in Cina scatta la presa in giro: c’entrano i derby con l’Inter (FOTO) - milan, in Cina scatta la presa in giro: c’entrano i derby con l’Inter (FOTO) - La festa Scudetto dell’Inter scatta anche in Cina: i tifosi nerazzurri di Shanghai lanciano una dura frecciatina al milan.

