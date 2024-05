Migliaia di islamici in corteo | la piazza che allarma l’Europa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Altro sabato, altra marcia dell’islam radicale in Germania, sempre ad Amburgo. Non si tratta più di una novità ormai, considerando lo scandalo di fine aprile, quandodi manifestanti invocarono l’istituzione di un califfato a Berlino. Le idee non possono essere bandite, si sono giustificati gli islamisti di fronte alle critiche – pure feroci – da parte delle istituzioni. I social network sono invasi di video e foto di quanto accaduto due giorni fa, i numeri parlano da soli: più di 2300 persone per le strade, uomini e donne (con il velo rigorosamente integrale) a rivendicare diritti. Come se vivessero in una dittatura. More than 2,000 people took part in an Islamist demonstration in Hamburg The protesters, organized by the Muslim Interaktiv movement, called for the establishment of a caliphate. This time, the demonstrators' posters were blank, with only ...