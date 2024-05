Microplastiche nei cibi - ecco quali sono i più contaminati e cosa c’entrano con il cancro del colon Tutto quello che devi sapere

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è stato un aumento a livello globale del 79% dei tumori a esordio precoce. Già questo dato ci fa rabbrividire. Secondo un rapporto dell’American Cancer Society ildel-retto è la principale causa di morte pernegli uomini di età inferiore ai 50 anni e il secondo nelle donne sotto i 50 anni. L’Università del Missouri-Kansas City ha rilevato che le diagnosi didel-retto nei bambini tra 10 e 14 anni dal 1999 al 2020aumentate del 500%. I casi tra i ragazzi dai 15 ai 19 annicresciuti di oltre il 300%, e per i giovani tra i 20 e 24 anni, invece si è registrato un aumento del 185%. Mapotrebbero essere le cause? A finire sotto la lente d’ingrandimento degli scienziati ci...

I medici stanno cercando di capire perché i casi di cancro del colon -retto sono in aumento tra le generazioni più giovani . I sintomi più comuni sono legati al cambiamento delle abitudini intestinali, potrebbe essere stitichezza, diarrea, dolore ...

Cancro al colon: tra i giovani +79% di casi/ I ricercatori: “Microplastiche potrebbero esserne responsabili” - cancro al colon: tra i giovani +79% di casi/ I ricercatori: “microplastiche potrebbero esserne responsabili” - cancro al colon: dietro all'aumento di casi tra i giovani i ricercatori temono possano nascondersi degli effetti sconosciuti delle microplastiche ...

Auguri buona festa della mamma 2024/ Le frasi divertenti: “Sei come il vino, più invecchi e più migliori” - Auguri buona festa della mamma 2024/ Le frasi divertenti: “Sei come il vino, più invecchi e più migliori” - Si celebra oggi la festa della mamma 2024, andiamo a vedere le frasi di auguri da poter dedicare alle donne della nostra vita in questo giorno di festa ...

“I giovani si ammalano di cancro al colon sempre più spesso”: cosa c’entrano le microplastiche - “I giovani si ammalano di cancro al colon sempre più spesso”: cosa c’entrano le microplastiche - I medici stanno cercando di capire perché i casi di cancro del colon-retto sono in aumento tra le generazioni più giovani ...