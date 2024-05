(Di lunedì 13 maggio 2024) Grande successo del “Cià che girum“, la fiera di primavera di Paullo. Laha attirato centinaia di visitatori anche provenienti dai Comuni limitrofi che hanno preso d’assalto gli stand e partecipato alle varie iniziative in campo da piazza della Libertà a via Mazzini, dove sono state esposte anche le ambulanze(nella foto) e le auto storiche della polizia locale e sono state presentate le guardie ecozoofile che dprossima settimana pattuglieranno il territorio. Le vie del centro cittadino sono state allestite con mostre, giochi e stand. È stato anche salutato Giuseppe Fichera, responsabile del Suap (Sportello unico per le attività produttive), dipendente storico del Comune che andrà in pensione.

Continua la protesta degli agricoltori radunati da giorni nella capitale. Circa 150 trattori sono partiti in corteo questa mattina dal presidio di via Nomentana per raggiungere Monterotondo . Altri 2 trattori invece hanno lasciato il gruppo, ...

Mezzi di soccorso d’epoca alla festa delle associazioni - mezzi di soccorso d’epoca alla festa delle associazioni - Grande successo del “Cià che girum“, la fiera di primavera di Paullo. La festa ha attirato centinaia di visitatori anche provenienti dai Comuni limitrofi che hanno preso d’assalto gli stand e ...

Giro d'Italia a Napoli 2024, folla e applausi per la volata più bella. Sindaco Manfredi: «Sarà la città delle bici» - Giro d'Italia a Napoli 2024, folla e applausi per la volata più bella. Sindaco Manfredi: «Sarà la città delle bici» - Insomma, in generale la festa in rosa è riuscita più che bene ... «Ieri non potevano circolare i mezzi, e questo ha penalizzato alcuni – spiega Enrico Schettino, proprietario di Quartiere Generale a ...

Corri Catania: la foto-gallery della domenica di festa in città - Corri Catania: la foto-gallery della domenica di festa in città - Piazza Università, illuminata da uno splendido sole, ha accolto migliaia di catanesi di tutte le età, persone provenienti da tutta la Sicilia e tanti turisti; circa 25.000 presenze che hanno reso ...