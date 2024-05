Metro e bus gratis mercoledì per i tifosi di Atalanta e Juve | più linee e orari prolungati

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Mezzi pubbliciper la Finale di Coppa Italia trantus allo Stadio Olimpico di Roma: come raggiungere l’evento. Come raggiungere la Finale di Coppa Italia trantus coi mezzi pubblici (credits @Roma Capitale) – Ilcorrieredellacitta.comMezzi pubblici gratuiti a Roma per le persone che verranno a vedersintus. L’iniziativa è stata presa dal Comune di Roma Capitale, in collaborazione con l’UEFA, per pubblicizzare la mobilità sostenibile nel giorno della Finale di Coppa Italia. Per l’evento calcistico, l’ATAC prolungherà le corse dellee soprattutto potenzierà il passaggio degli autobus nei percorsi che includono la zona dello Stadio Olimpico e il Foro Italico. Mezzi pubblici per i ...