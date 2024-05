Metatarsalgia | cause - sintom - cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un dolore localizzato nella parte anteriore del piede, in corrispondenza delle ossa metatarsali, potrebbe segnalare la presenza di, un disturbo frequente. Diversepossono scatenare questa condizione dolorosa, la quale necessita di un’esame fisico acto e di una dettagliata analisi della storia clinica del paziente. Questi passaggi sono fondamentali per identificare con precisione la patologia e per determinare la terapia più appropriata a seconda delle circostanze specifiche. Cos’è laLaè un disturbo che viene descritto come un dolore nell’avampiede. È solitamente di natura infiammatoria, localizzato nella regione plantare, più precisamente in corrispondenza delle ossa metatarsali che si articolano alle falangi. Chiunque può soffrire di ...