Meta di Sorrento | sorpreso con la droga | arrestato

(Di lunedì 13 maggio 2024)dicon la. La Polizia di Stato trae in arresto un 45enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Santa Maria del Lauro, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo che si è mostrato, sin da subito, insofferente al controllo di polizia; difatti, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo e ben occultati, 29 involucri di cocaina del peso di 21 grammi circa e di 120 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.Pertanto l’indagato, identificato per un 45enne di Angri con precedenti di polizia, ...