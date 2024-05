Meret potrebbe lasciare Napoli - si parla di scambio con il Bologna

Napoli è una polveriera. Dopo il ritiro pre Udine ecco le voci di frizioni tra il tecnico Calzona e lo spogliatoio, con il tecnico che non avrebbe voluto che la squadra presenziasse alla prima del film scudetto. Poi il pari a Udine, con ...

Basta un quarto d'ora al Bologna per sbarazzarsi di un Napoli mai convincente oggi al Maradona. Gli azzurri di Calzona colpiti a freddo: in 15 minuti i gol prima di Ndoye e poi di Posch spengono...

KISS KISS - Napoli, si lavora ad uno scambio di portieri tra Meret e Skorupski con il Bologna - KISS KISS - napoli, si lavora ad uno scambio di portieri tra meret e Skorupski con il Bologna - Valter De Maggio, giornalista, ha rivelato alcune notizie sul mercato del napoli a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss napoli: "Nel post partita di napoli-Bologna, è aumentata una ipotesi. C'è Sartori al ...

KISS KISS - Meret via, arriva Skorupski Il polacco chiede informazioni a Zielinski - KISS KISS - meret via, arriva Skorupski Il polacco chiede informazioni a Zielinski - Alex meret potrebbe dire addio al napoli al termine della stagione. Ne ha parlato Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal. Il rapporto tra Alex meret e parte della piazza di napoli non è stato ...

KK - Meret, l'agente propone uno scambio al Bologna: Skorupski in azzurro - KK - meret, l'agente propone uno scambio al Bologna: Skorupski in azzurro - Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss napoli, il suo agente Federico Pastorello avrebbe proposto uno scambio al Bologna.