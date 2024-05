(Di lunedì 13 maggio 2024) Ci prova, ancora una volta. E lo fa prendendo a modello il Mercato centrale di Milano, un luogo dove cibo e cultura si incontrano. Un luogo di aggregazione e socialità. Il Comune di Rho ha pubblicato un avviso pubblico per la co-progettazione della gestione delcomunale di via79. L’obiettivo è realizzare spazi di food and beverage creando occasioni di cultura e socialità. Il nuovo avviso è legato al progetto “Rho 2024 – Ri-Costruire e consolidare le centralità del distretto“, finanziato dalregionale per lo sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024. Un obiettivo ambizioso per valorizzare un’area del centro cittadino che in passato ha avuto un ruolo importante a livello commerciale, ma che da anni si trova in stato di abno sia da un punto di vista strutturale che gestionale. Le ...

Mercatino di via Garibaldi. Un bando per riqualificarlo - mercatino di via Garibaldi. Un bando per riqualificarlo - Il Comune di Rho ha emesso un avviso pubblico destinato alle associazioni per riprogettare in termini sociali e commerciali lo spazio oggi poco sfruttato.

Mercati d’Autore chiude in bellezza: sold out agli stand e premiati i giovani chef - Mercati d’Autore chiude in bellezza: sold out agli stand e premiati i giovani chef - In migliaia per show cooking, degustazioni, masterclass e dibattiti: Mercati d'Autore fa il pieno all'istituto Tor Carbone Alessandro Narducci ...

Pentenero, il Barattolo può diventare un luogo di integrazione - Pentenero, il Barattolo può diventare un luogo di integrazione - "Siamo davanti a una destra che non vuole risolvere i problemi ma si ferma alla pura demagogia.