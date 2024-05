Mercatino dei Ragazzi del Calcit - raccolti 57 060 euro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio 2024 – La 70* edizione deldei, ha57.060. Ildeinato da una idea di Franco Palazzini nel 1978, si conferma ancora , a distanza di 46 anni un momento che la città vive con grande partecipazione e la presenza di ieri in particolare di Scuole , Associazioni che operano nel sociale , giovani musicisti e cantanti delin concerto consolida questo tradizionale, evento che si svolge una volta all' anno la seconda domenica di maggio presso la zona Eden. «Da parte del Consiglio direttivo delun ringraziamento a tutti!!!!!»

