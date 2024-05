Meniscopatia | cos’è - sintom - cau -e, cure

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il termine generico “meniscopatie” indica l’insieme delle lesioni che possono riguardare i menischi, che costituisce la categoria più comune di disturbi a carico del ginocchio. Sebbene la maggior parte delle meniscopatie insorga in pazienti che praticano attività sportive, è possibile che compaia in qualsiasi persona. La problematica colpisce in egual misura uomini e donne.laCome accennato, si utilizza il termine genericoper indicare una patologia – acuta o cronica – a carico dei menischi. Questo tipo di lesioni sono le più diffuse tra quelle che possono interessare il distretto anatomico del ginocchio. Ovviamente, per comprendere meglio questo argomento, è necessario capire cosa siano i menischi e che funzione hanno. Le funzioni del menisco Erroneamente, si parla di solito di “menisco” al singolare, ...