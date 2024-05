Membri della famiglia ai ferri corti? Chiama il mediatore

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 13 maggio 2024) La difficile decisioneCurry Quattro figli adulti alla ricerca di una soluzione per il padre anziano affetto da demenza. Il padre, William Curry, aveva bisogno di cure specializzate, ma la madre, Melissa, si rifiutava di trasferirlo. I figli preoccupati da una situazione insostenibile, ricorrono alla mediazione familiare. Il ruolo dei mediatori nella gestione dei conflitti familiari La mediazione familiare per anziani può svolgere un ruolo chiave in situazioni delicate. Le famiglie spesso hanno prospettive diverse sulle decisioni da prendere per i propri cari anziani. La mediazione diventa una scelta sempre più frequente per risolvere le controversie in. L'articolo proviene da News Nosh.