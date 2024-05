Meloni a Ue | risorse risorse Pnrr preziose -Italia impegnata prevenire frodi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (askanews) – “Ci siamo sempre posti il tema di costruire un sistema quanto più efficace possibile pere reprimere leche riguardassero le ingenti somme messe a disposizione dal. La ragione è semplice: dobbiamo non solo utilizzare al meglio ledel Piano, e fare in modo che si concentrino su interventi strategici e di lungo periodo, ma impedire anche che qualcuno possa sfruttare questa ‘occasione’ per i propri interessi e intercettareche sono invece preziosissime, e che non possono di certo finire nelle mani della criminalità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nell’intervento introduttivo alla riunione del Comitato per la lotta contro lenei confronti ...