(Di lunedì 13 maggio 2024) Femminista e sempre attenta ai più deboli, anche in questo tour- che sembra reale ma ufficialmente non lo è- ha dimostrato di essere all'altezzasituazione. "Quell’equilibrio cambierà sempre per te. Quell'equilibrio, quello che sembrava equilibrato 10 anni fa, cambierà. Essere mamma è sempre stato un m...

In questi giorni complicati a Palazzo, non mancano le polemiche relative a Meghan Markle : arriva la decisione definitiva su di lei. Se comunque negli ultimi mesi Harry si è riguadagnato un po’ la simpatia, e soprattutto la fiducia del padre, ...

L’ascesa al trono del Regno Unito provocherebbe ansia in chiunque, figuriamoci in chi abbia un padre e una moglie malati di cancro diagnosticato loro quasi in contemporanea. William , e di conseguenza la consorte Kate , vivono nell’incertezza di ...

Meghan, disastro in Africa. Si presenta vestita così: l’abito spinto fa scoppiare la bufera - meghan, disastro in Africa. Si presenta vestita così: l’abito spinto fa scoppiare la bufera - Altri guai per meghan Markle, in Africa si presenta con un abito piuttosto spinto che scatena polemiche infinite ...

Meghan e Diana: alle radici dell’ossessione - meghan e Diana: alle radici dell’ossessione - meghan e Diana non si sono mai conosciute, ma la duchessa ha sempre seguito la vita della suocera.Voci di corridoio hanno sempre affermato che ...

Harry e Meghan nei guai: c'entra la fondazione benefica - Harry e meghan nei guai: c'entra la fondazione benefica - Harry e meghan non possono più raccogliere fondi con Archewell perché considerata inadempiente dalla procura californiana ...