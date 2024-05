Meghan Markle in tour in Nigeria - gli hair look più belli della duchessa

Per il primo giorno di royal-not-royal tour nel paese africano caro ai duchi di Sussex, Meghan opta per un maxi-dress informalmente elegante. Ancora una volta si veste con un colore neutro anche se è lontana anni luce da Buckingham Palace

Meghan Markle travolta dalle critiche in Nigeria per un abito troppo “succinto” [FOTO] - meghan Markle travolta dalle critiche in Nigeria per un abito troppo “succinto” [FOTO] - Il principe Harry e meghan Markle hanno recentemente fatto notizia durante una visita privata in Nigeria, ma non sono mancate le critiche.

Meghan, cambio di look dell'ultimo minuto in Nigeria: "Mi hanno detto che dovevo adattarmi alla cultura locale" - meghan, cambio di look dell'ultimo minuto in Nigeria: "Mi hanno detto che dovevo adattarmi alla cultura locale" - La duchessa ha confessato una virata di stile per il tour col marito. E si presenta con l'abito creato da una stilista nigeriana ...

Meghan Markle, dal “tropical dress” al sensuale abito floreale: la riscossa in Nigeria - meghan Markle, dal “tropical dress” al sensuale abito floreale: la riscossa in Nigeria - meghan Markle ha cambiato look molte volte nella suo viaggio in Nigeria, dando sfoggio della sua eleganza. Un ritorno in grande stile sul palcoscenico royal ...